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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Erdemli, Turcja

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mieszkania
427
domy
8
436 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 5/10
$45,078
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Mieszkanie 4 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 4/10
$6,22M
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Kawalerka 1 pokój w Erdemli, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Erdemli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4/8
Studio w kompleksie SPA Ilkem Rio 1 Oferujemy na sprzedaż studio na 4. piętrze nowego, lu…
$46,077
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4/10
$43,922
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 8/10
$46,812
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 8/10
$45,078
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 5/10
$45,656
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 5/10
$45,656
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/12
$2,55M
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty w Kompleksie z Basenem w Pobliżu Wybrzeża Ayaş w Mersin Erdemli Nowo wybudo…
$108,614
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 13
Stylowe Mieszkania w Pobliżu Plaży i Udogodnień w Mersin Erdemli Mieszkania na sprzedaż w Er…
$90,304
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowo Wybudowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Ayaş, Mersin Mersin to popularne śródziemn…
$214,797
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 8/10
$45,078
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 14
Stylowe, Przystępne Cenowo Apartamenty w Odległości Spaceru od Morza w Mersin Erdemli Mersin…
$97,759
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 6/10
$46,234
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 5/10
$45,656
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Mieszkanie 4 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 8
Mieszkania z 3 Sypialniami w Centralnej Lokalizacji w Erdemli Mersin Położone we wschodniej …
$167,420
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 13/16
Nowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Erdemli w Mersin Nowe apartamenty znajdują się w rozw…
$117,271
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/10
$42,766
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro -1/10
$43,344
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Mieszkanie 1 pokój w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Erdemli, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Mersin, znany jako "Perła Morza Śródziemnego", szybko pojawia się jako jedno z najważniejszy…
$77,942
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 4/10
$45,078
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Liczba kondygnacji 14
Nowa Nieruchomość z Widokiem na Plażę w Mersin Erdemli Nowa nieruchomość na sprzedaż znajduj…
$64,776
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 6/10
$46,234
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR. ► Mieszkania je…
$52,771
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 10/15
$4,07M
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 6/10
$46,234
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/8
Mieszkania Inwestycyjne w Bogato Wyposażonym Kompleksie w Erdemli Mersin Mersin, położone w …
$68,139
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Mieszkanie 1 pokój w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Elvanli, Turcja
Pokoje 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro -1/10
$43,344
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Mieszkanie 3 pokoi w Elvanli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Elvanli, Turcja
Pokoje 3
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/10
$89,000
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