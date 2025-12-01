Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Dosemealti
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Dosemealti, Turcja

nieruchomości komercyjne
3
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 220 m² w Dagbeli, Turcja
Nieruchomości inwestycyjne 220 m²
Dagbeli, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 3/3
$7,37M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się