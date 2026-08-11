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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Derince, Turcja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Kasikci Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kasikci Mahallesi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 184 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey We o…
$816,443
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Mieszkanie 4 pokoi w Kasikci Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kasikci Mahallesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja z basenami i placami zabaw dla dzieci w pobliżu centrum miasta, Kocaeli, Turcja …
$269,426
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