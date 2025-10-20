Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çorum
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Corum, Turcja

Corum
5
Kargi
3
Alaca
3
1 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium 200 metrów …
$756,395
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Corum.

wille

Parametry nieruchomości w Corum, Turcja

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się