  2. Turcja
  3. Çorum
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Corum, Turcja

2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Konakli, Turcja
Willa 4 pokoi
Konakli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/3
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajecie: wille klasy Premium 200 metrów …
$756,395
Willa 6 pokojów w Konakli, Turcja
Willa 6 pokojów
Konakli, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 305 m²
Piętro 2
$593,479
Parametry nieruchomości w Corum, Turcja

