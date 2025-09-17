Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çorum
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Corum, Turcja

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Karaagac, Turcja
Dom 5 pokojów
Karaagac, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 471 m²
Te oddzielne wille znajdują się w Buyukcekmece, istanbul, w pobliżu pięknego jeziora Buyukce…
$1,40M
Parametry nieruchomości w Corum, Turcja

Tanie
Luksusowe
