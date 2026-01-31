Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çivril
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Civril, Turcja

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 26 m² w Yakacik, Turcja
Nieruchomości komercyjne 26 m²
Yakacik, Turcja
Powierzchnia 26 m²
$6,56M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się