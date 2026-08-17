Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çiftlikköy
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Ciftlikkoy, Turcja

;
Sklep Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Sklep 460 m² w Ciftlikkoy, Turcja
Sklep 460 m²
Ciftlikkoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 4
Inwestycyjny Lokal Handlowy z Magazynem w Rejonie Kelebek Çayırı w Yalovie Yalova jest piękn…
$565,645
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się