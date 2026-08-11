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Wille na sprzedaż w Catalca, Turcja

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1 obiekt total found
Willa 13 pokojów w Cakil Mahallesi, Turcja
Willa 13 pokojów
Cakil Mahallesi, Turcja
Pokoje 13
Sypialnie 9
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 504 m²
Liczba kondygnacji 3
Domy z Basenem w Otoczeniu Natury w Wiosce Çakıl w Çatalca Ta ekskluzywna nieruchomość obejm…
$1,66M
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