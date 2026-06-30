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Wynajem długoterminowy kondominium w Cankaya, Turcja

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1 obiekt total found
Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff w Cankaya, Turcja
Fully Furnished 1+1 Apartment in Prestigious Çankaya – Ideal for Diplomats, Expats & Embassy Staff
Cankaya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/4
Położony na Mahmut Yesari Street, jeden z najbardziej prestiżowych i sught- after ulic miesz…
$1,253
za miesiąc
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Agencja
Keller Williams
Języki komunikacji
English, Türkçe
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