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Bliźniaki na sprzedaż w Beyoglu, Turcja

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1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Beyoglu, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Beyoglu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty w Projekcie w Stambule Beyoğlu Projekt architektury poziomej zlokalizowany jest…
$988 087
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