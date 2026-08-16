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Sklepy na sprzedaż w Beylikduzu, Turcja

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2 obiekty total found
Sklep 131 m² w Beylikduzu, Turcja
Sklep 131 m²
Beylikduzu, Turcja
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 9
Sklepy na Otwartym Bazarze z Najemcami i Bez Najemców w Stambule Sklepy zlokalizowane są w d…
$500,868
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Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale. w Beylikduzu, Turcja
Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale.
Beylikduzu, Turcja
Powierzchnia 196 m²
Dwa sklepy o powierzchni 91 m2 i 105 m2 są na sprzedaż w kompleksie mieszkalnym do uzyskania…
$420,000
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