Basiskele, Turcja

Projekt Country Bahçecik znajduje się na powierzchni 15.300 m2, jako 12 rezydencji, z których każda jest bardziej ekskluzywna niż druga. Każdy z naszych rezydencji ma powierzchnię 964 m2 i składa się z 8 pokoi i salonu. Ciesz się życiem w czterech porach roku w projekcie, który otwiera drzwi…