Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Bartın
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bartin, Turcja

;
2 obiekty total found
Mieszkanie w Bartın, Turcja
Mieszkanie
Bartın, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Odkryj swój wymarzony dom w samym sercu Muratpasa, Antalya, z naszym wspaniałym projektem ni…
$144,564
Zostaw prośbę
Bungalow w Amasra, Turcja
Bungalow
Amasra, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
$67,969
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bartin, Turcja

z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się