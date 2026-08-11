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Domy na sprzedaż w Arnavutkoy, Turcja

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1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Arnavutkoy, Turcja
Dom 5 pokojów
Arnavutkoy, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 288 m²
Arnavutkoy, położony w północnej części istanbulu, znany jest z spokojnej atmosfery, co czyn…
$1,22M
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