  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Antalya
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Widok na morze

Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z widokiem na morze w Antalya, Turcja

Alanya
43
Muratpasa
12
Aksu
10
Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 5/11
Apartament z Widokiem na Morze do Wynajęcia w Alanyi Mahmutlar Mahmutlar to jedna z najgęści…
$400
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 5/12
Apartament z 2 Sypialniami do Wynajęcia w Nadmorskim Kompleksie z Krytym i Odkrytym Basenem …
$2,593
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Mahmutlar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 6/6
Apartament z 2 Sypialniami i Panoramicznym Widokiem na Morze do Wynajęcia w Alanyi Mahmutlar…
$825
za miesiąc
Mieszkanie 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 7/12
Mieszkanie z 2 Sypialniami w Nadmorskim Kompleksie w Konyaaltı, Antalya Mieszkanie znajduje …
$2,710
za miesiąc
