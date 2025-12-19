Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Turcja
  3. Aksu
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Aksu, Turcja

10 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/8
Apartament do Wynajęcia w Projekcie Viva Defne w Antalyi Altıntaş Ten 2-pokojowy apartament …
$610
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/8
Nowy Apartament do Wynajęcia w Kompleksie Viva Defne w Altıntaş, Antalya Ten 2-pokojowy apar…
$586
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/8
Dwupokojowy Apartament do Wynajęcia w Kompleksie Viva Defne w Antalyi Aksu Położony w dynami…
$633
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/8
Dwupokojowy Apartament do Wynajęcia w Kompleksie Viva Defne, Altıntaş Położony w dynamicznie…
$727
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/8
Apartament do Wynajęcia Blisko Morza w Antalyi – Projekt Viva Defne Ten 2-pokojowy apartamen…
$633
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 5/8
Nowoczesny Apartament do Wynajęcia w Viva Defne Altıntaş w Antalyi Ten 2-pokojowy apartament…
$657
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 6/8
2-Pokojowy Apartament do Wynajęcia w Kompleksie Viva Defne Blisko Plaży w Altıntaş Ten 2-pok…
$657
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/8
2-Pokojowe Nowe Mieszkanie na Wynajem w Antalyi w Kompleksie Altıntaş Viva Defne Ten 2-pokoj…
$633
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/8
Apartament z Balkonem do Wynajęcia w Kompleksie Viva Defne w Altıntaş w Antalyi Ten 2-pokojo…
$703
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 7/8
Apartament o Nowoczesnej Architekturze w Kompleksie Viva Defne w Altıntaş Osiedle Altıntaş, …
$727
za miesiąc
Zostaw prośbę
