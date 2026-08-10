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Sklepy na sprzedaż w Altinova, Turcja

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nieruchomości komercyjne
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2 obiekty total found
Sklep 500 m² w Altinova, Turcja
Sklep 500 m²
Altinova, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1/3
Biura i Sklepy w Centrum Biznesowym przy Głównej Drodze w Yalovie Yalova jest często wybiera…
$811,587
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Sklep 81 m² w , Turcja
Sklep 81 m²
, Turcja
Powierzchnia 81 m²
Piętro 1/2
Sklep o Szerokim zakresie Zastosowania Blisko Mostu Osmangazi w Kaytazdere Yalova jest jedny…
$195,178
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