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Wille z basenem na sprzedaż w Alanya, Turcja

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17 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1
Co masz: Nowoczesny umeblowany willa planowanie 3 + 1 o powierzchni 160 m2, zbudowany w 2022…
$602,672
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/2
$759,734
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2
$809,757
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 626 m²
Piętro 1
$1,50M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Liczba kondygnacji 3
Jeśli marzysz o posiadaniu własnego domu nad Morzem Śródziemnym, gdzie każdy dzień zaczyna s…
$558,802
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Agencja
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Dla obywatelstwa Co otrzymasz: Przestronne willi 180 m2, w pełni umeblowane i gotowe do życ…
$478,178
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
IT IS AVAILABLE FOR CITIZENSHIP OUR INFINITY POOL AND LUSH GREEN GARDEN OFFER YOUR GUESTS…
$1,18M
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 2/4
Chic villas from a developer in the wonderful area of Alanya-Kargyjak,   that’s what we ask …
$345,945
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Willa 5 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 5 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Przedstawiamy Państwu nowy projekt luksusowych willi o zwiększonym komforcie w malowniczej o…
$469,497
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Willa 5 pokojów w Alanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Alanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 3
Pokoje: 3 + 2Liczba pięter: 3Kąpiele: 2Balkon: 3Powierzchnia willi: 170 m2Umeblowana willa z…
$458,143
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Willa 5 pokojów w Mahmutlar, Turcja
Willa 5 pokojów
Mahmutlar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
$519,606
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Willa 3 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 2
Nasz najlepszy agent nieruchomości Realtor Turkey ma dla Ciebie doskonałą przewagę . Oba jes…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Kesefli, Turcja
Willa 4 pokoi
Kesefli, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż lustrzana willa w kompleksie willi blisko morza, dzielnica Demirtas.  Kompleks s…
$182,737
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Willa 4 pokoi w Alanya, Turcja
Willa 4 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 157 m²
Piętro 2
We present to your attention the villas in the Bektash district of Alanya. Bektash is best k…
$444,787
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Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 268 m²
Liczba kondygnacji 3
Zwracamy uwagę na doskonałe rozwiązanie dla komfortowego pobytu w jednej z najlepszych dziel…
$1,04M
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
18 wysokiej jakości, nowoczesnych willi z prywatnym basenem i wzmacniaczem; Parking, aplikac…
$834,714
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Willa 6 pokojów w Kargicak, Turcja
Willa 6 pokojów
Kargicak, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
GRUNT: 610 m2 Willa: Brutto 593 m2 Netto 492 m2 Inteligentny system domowy 4 piętra, otwar…
$1,96M
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