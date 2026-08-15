Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Basen

Domy Szeregowe z basenem w Alanya, Turcja

;
Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Szeregowiec 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/20
Co dostajesz: Wyjątkowy duplex 3 + 1 z prywatnym ogrodem to połączenie komfortu, luksusu i f…
$332,331
Zostaw prośbę
Szeregowiec 3 pokoi w Alanya, Turcja
Szeregowiec 3 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Z dumą przedstawiamy wspaniały projekt w regionie Konaklı. To tylko 300 metrów od morza. Ist…
$311,659
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się