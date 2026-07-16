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Wynajem długoterminowy sklepów w Alanya, Turcja

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2 obiekty total found
Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach w Oba, Turcja
Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach
Oba, Turcja
Powierzchnia 135 m²
Skorzystaj z tej doskonałej okazji, aby wynająć sklep handlowy w Alanya, Saray, idealnie poł…
Cena na zgłoszenie
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Sklep 900 m² w Kestel, Turcja
Sklep 900 m²
Kestel, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 900 m²
Przestronny Lokal Komercyjny z Widokiem na Morze na Wynajem w Alanyi Kestel Kestel to jedna …
$4,693
za miesiąc
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