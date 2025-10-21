Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Akyurt, Turcja

2 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 25 m² w Akyurt, Turcja
Pomieszczenie biurowe 25 m²
Akyurt, Turcja
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości Komercyjne w Ankarze, Blisko Lotniska i Terenu Targowego Ankara, stolica Turcj…
$47,832
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 340 m² w Akyurt, Turcja
Nieruchomości komercyjne 340 m²
Akyurt, Turcja
Powierzchnia 340 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości Komercyjne w Ankarze, Blisko Lotniska i Terenu Targowego Ankara, stolica Turcj…
$1,19M
Zostaw prośbę
