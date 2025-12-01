Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Akdeniz
  4. Komercyjne
  5. Hotel

Hotele na sprzedaż w Akdeniz, Turcja

nieruchomości komercyjne
4
Hotel Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Hotel 876 m² w Akdeniz, Turcja
Hotel 876 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 876 m²
$15,08M
Zostaw prośbę
Hotel 1 m² w Akdeniz, Turcja
Hotel 1 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$40,61M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się