  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Aegean Region
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja
  6. Taras

Rezydencje z tarasem na sprzedaż w Aegean Region, Turcja

Mugla
3
Bodrum
3
1 obiekt total found
Rezydencja 10 pokojów w Bodrum, Turcja
Rezydencja 10 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 5 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa na sprzedaż ULTRA- LUKSURY MANSION Bodrum Turcja broker prowizja bezpłatnie dla nabywc…
$15,02M
Agencja
ISB Global Immobilien
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Parametry nieruchomości w Aegean Region, Turcja

