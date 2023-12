Yan Nawa Subdistrict, Tajlandia

od €336,514

Poddaj się: 2023

Tait Sathorn 12 to luksusowy projekt kondominium opracowany przez Raimon Land PCL., Zlokalizowany przy 175 N Sathon Rd, Hwen Silom, Khet Bang Cancer, Krung Thep Maha Nakhon 10500, Tajlandia., i jest zaledwie 9 minut spacerem od Surakas. Kompleks to 40-piętrowy wieżowiec, wykonany w nowoczesnym stylu z dużymi szklanymi panelami i obejmuje 142 stylowe apartamenty z przepięknym widokiem na miasto. W odległości spaceru od kompleksu znajdują się liczne sklepy. W bezpośrednim sąsiedztwie Tait Sathorn 12 znajdują się placówki edukacyjne i medyczne. Miejsce, w którym znajduje się kondominium, oferuje duży wybór restauracji, które pozwolą na przyjemny czas. Infrastruktura: - balkon - garaż - ogród / grill - siłownia - Wi-Fi - winda - sauna - basen - całodobowe bezpieczeństwo