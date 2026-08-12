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Penthouse z ogrodem na Sprzedaż w Phuket, Tajlandia

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Choeng Thale
67
Rawai
19
Si Sunthon
7
Karon
4
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4 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Penthouse 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 124 m²
Piętro 7/7
Introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surrounding nat…
$536,000
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Penthouse w Rawai, Tajlandia
Penthouse
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Piętro 7/7
$1,05M
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Penthouse w Rawai, Tajlandia
Penthouse
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Piętro 7/7
$454,254
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Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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