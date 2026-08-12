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Penthouse z garażem na Sprzedaż w Phuket, Tajlandia

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Choeng Thale
67
Rawai
19
Si Sunthon
7
Karon
4
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2 obiekty total found
Penthouse w Rawai, Tajlandia
Penthouse
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 270 m²
Piętro 7/7
$1,05M
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Penthouse w Rawai, Tajlandia
Penthouse
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Piętro 7/7
$454,254
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Parametry nieruchomości w Phuket, Tajlandia

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