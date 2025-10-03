Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Nong Pla Lai
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Nong Pla Lai, Tajlandia

Nong Prue
13
21 obiekt total found
Szeregowiec 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesne domy w spokojnej okolicy Naklua!Idealny dla rodziny lub inwestycji!Bezinteresowne…
$84,758
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 1
Nordycka harmonia w Pattaya! Nowoczesne jednopiętrowe wille z basenem!Niebiańska Willa to ek…
$337,059
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Doświadcz najlepszych z Pattaya mieszka w tej oszałamiającej willi 3 sypialnie, gotowy do pr…
$171,834
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Powierzchnia 559 m²
Liczba kondygnacji 2
Skandynawska oaza w samym sercu Tajlandii: elegancja, komfort i atrakcyjność inwestycyjna!Os…
$1,08M
Willa 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 2
Elitarna wioska butikowa Lavender Villa w Pattaya!15 ekskluzywnych willi z prywatnymi basena…
$615,127
Willa 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 314 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille w sercu północnej Pattayi!Madcha Le Villa to ekskluzywny projekt łączący now…
$521,353
Willa 4 pokoi w Bang Lamung, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Bang Lamung, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 2
Świetna inwestycja! Stylowe wille w Pattaya od dewelopera FED MANTY!Plan awaryjny!VILLA ASIA…
$184,030
Willa 5 pokojów w Nong Pla Lai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Pla Lai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille w stylu europejskim zaledwie 10 minut od morza!Elastyczne warunki zakupu! D…
$422,150
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i aktualne ceny muszą być określone w dniu aplika…
$480,234
Willa 4 pokoi w Nong Pla Lai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Pla Lai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 2
Świetna inwestycja! Stylowe wille w Pattaya od dewelopera FED MANTY! Instalacje!VILLA ASIATI…
$184,030
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe wille o wysokim potencjale wydajności w północn…
$267,141
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 559 m²
Liczba kondygnacji 2
Skandynawska oaza w samym sercu Tajlandii: elegancja, komfort i atrakcyjność inwestycyjna!Os…
$924,237
Willa 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille z basenem w sercu Pattaya!LAVISH jest ekskluzywnym projektem nowoczesnych dw…
$519,850
Willa 7 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Willa 7 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 431 m²
Piętro 2/2
Willa basenowa posiada 4 sypialnie, 5 łazienek, 3 salony i 2 kuchnie. W pełni umeblowane i w…
$679,511
Willa 10 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 10 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Piętro 2/2
legant Italian- Inspired Villa basen na 1,591 m2 Serenity Doświadcz ponadczasowej elegancji …
$605,148
Willa 5 pokojów w Nong Pla Lai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Pla Lai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille w stylu europejskim zaledwie 10 minut od morza!Elastyczne warunki zakupu! D…
$298,219
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/2
Ciesz się luksusowe życie w Pattaya, Tajlandia tętniące życiem wschodnie wybrzeże. Ta olśnie…
$158,785
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe wille o wysokim potencjale wydajności w północn…
$261,205
Willa 4 pokoi w Nong Pla Lai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Pla Lai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne wille w stylu europejskim zaledwie 10 minut od morza!Elastyczne warunki zakupu! D…
$234,896
Willa 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 236 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe wille o wysokim potencjale wydajności w północn…
$279,014
Willa 5 pokojów w Nong Pla Lai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Nong Pla Lai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 199 m²
Liczba kondygnacji 2
Świetna inwestycja! Stylowe wille w Pattaya od dewelopera FED MANTY! Instalacje!VILLA ASIATI…
$192,935
Typy nieruchomości w Nong Pla Lai.

wille

Parametry nieruchomości w Nong Pla Lai, Tajlandia

