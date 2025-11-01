Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Nong Pla Lai
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Nong Pla Lai, Tajlandia

Nong Prue
15
2 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/2
Enjoy luxurious living in Pattaya, Thailand’s bustling east coast. This stunning new villa i…
$155,308
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 10 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Willa 10 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Pokoje 10
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Piętro 2/2
legant Italian- Inspired Villa basen na 1,591 m2 Serenity Doświadcz ponadczasowej elegancji …
$615,737
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Typy nieruchomości w Nong Pla Lai.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Nong Pla Lai, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
