Kompleks mieszkalny Cozy villa complex with pools in Thalang, Phuket, Thailand

Ten mały kompleks składa się tylko z 3 wspaniałych willi z basenem, terenów zielonych i parkingu. Nowoczesne elementy projektowe wraz z dotykiem tropikalnym, przestronne wille basenowe jest zbudowany do wentylacji i maksymalizacji naturalnego światła. Filozofia architektoniczna koncentruje się na równowadze, pozwalając elementom drewna kamiennego, wody i metalu płynąć w harmonii. Cicha lokalizacja jest optymalna dla rodzin lub odwiedzających Phuket szuka odpoczynku i relaksu.

Wszystkie wille wyposażone są w przestronne pomieszczenia mieszkalne i jadalne, nowoczesne kuchnie, baseny prywatne i liczne miejsca parkingowe otoczone bujnymi ogrodami.

Gwarantowany czas budowy 10 miesięcy.

Odkupienie planu zapewnia, że od 20 do 30% od chwili przekazania willi.

Eksperci prawni pomagają w nadzorowaniu wszystkich aspektów transferu gruntów, aktów własności i warunków płatności.

Pełną obsługę partnerzy zarządzania nieruchomościami zapewniają, że willa marketing, gościć naszych pełnych usług partnerów zarządzania nieruchomościami zapewniają, że willa marketing, zarządzanie gośćmi, systemy rezerwacji, sprzątanie i bezpieczeństwo są w pełni pod swoją nieobecność.

KorzyściLokalizacja i pobliska infrastruktura

Obszar Thalang posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę i doskonałą dostępność transportu: wygodna wymiana pozwala dostać się do prawie każdego rogu wyspy. Na północy znajduje się molo Laem Sai, z którego można udać się na kontynent Tajlandii, do Phangi, kupić wycieczkę łodzią, a także jeść świeże owoce morza w lokalnych kawiarniach. Na wzgórzach znajduje się Park Narodowy Khao Phra Thaeo z szlakiem turystycznym, gdzie można cieszyć się dziewiczą naturą wyspy. Obszar ten nadaje się do spokojnego i mierzonego życia, jest piękna natura i nie wiele osób.