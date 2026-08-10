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Kawalerki na sprzedaż w Na Chom Thian, Tajlandia

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30 obiektów total found
Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/8
Studio w DREAM w Pratamnak w atrakcyjnej cenie!Przydział od właściciela!Wspaniała okazja, ab…
$50,015
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/8
Nieruchomości w Pratamnak - przydział od właściciela do DREAM!Szukasz pierwszej nieruchomośc…
$50,015
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Kawalerka w Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/8
Somphong Condotel- condominium znajduje się w Jomtien, zaledwie 150 metrów od morza. Składa …
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/8
Nowe Nordic VIP Suites - 4 jest nowoczesnym 8- piętrowym kondominium znajduje się w popularn…
$114,744
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Kawalerka w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 2/8
Студия, Seven Seas 2-Cote D 'Azur
$80,010
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Kawalerka w Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/8
Somphong Condotel- condominium znajduje się w Jomtien, zaledwie 150 metrów od morza. Składa …
$60,041
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 5/8
Kondominium Apartament NEO znajduje się na samym początku Jomtien, położony 50 metrów od mor…
$104,070
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 1/8
Siam Oriental Dream to jedenasty boutique condominium projektu znanego fińskiego dewelopera …
$64,933
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2/8
Najzieleńszy obszar miasta, Pratamnak, został kiedyś wybrany jako rezydencja księżniczki Taj…
$126,456
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Kawalerka w Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/8
Przytulne przestronne studio na plaży Somphong Condotel jest przytulny kompleks mieszkalny t…
$60,041
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 5/28
Seven Seas Le Carnival łączy elegancję, styl, luksus i przystępność cenową. Jest to projekt …
$104,293
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 7/8
Najzieleńszy obszar miasta, Pratamnak, został kiedyś wybrany jako rezydencja księżniczki Taj…
$101,503
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 6/8
Siam Oriental Dream to jedenasty boutique condominium projektu znanego fińskiego dewelopera …
$93,396
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Kawalerka w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3/8
Marina wielorybów Condo Pattaya
$108,073
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Kawalerka w Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/8
Przytulne przestronne studio na plaży Somphong Condotel jest przytulny kompleks mieszkalny t…
$60,041
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 4/7
Nowy Nordic Vip-2 - kompleks mieszkalny norweskiego dewelopera Nordic Group znajduje się w p…
$74,717
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/6
Holiday Condo Widok - kompleks znajduje się w popularnej okolicy na Pratamnak Hill, w odległ…
$50,238
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/8
Casa Espana Condominium jest małe, 8- piętrowe condominium z unikalnym wzornictwem, znajduje…
$91,173
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 7/8
Luksusowe kondominium Aurora Pratamnak znajduje się na jednym z najbardziej malowniczych wzg…
$100,068
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3/7
Wyjątkowa okazja dla inwestora - 4 partie są sprzedawane jednocześnie, studio apartamenty w …
$373,586
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 4/8
Rezydencja Novana
$71,115
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 4/22
Gwarancja dochodu. Zysk z inwestycji wynosi 6%. Nowy highly-rise projekt Bevelry Mountain Ba…
$140,082
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Kawalerka 1 pokój w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 3/8
Kondominium Water Edge znajduje się w odległości krótkiego spaceru od pięknej plaży Na Jomti…
$104,515
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 21/35
Studio wysokiego piętra Supalai Mare jest stylowym 35- piętrowym kondominium w South Pattaya…
$84,502
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/11
Jomtien Condotel to mały, cichy kompleks z dobrze strzeżoną wioską przy wejściu i dwoma cich…
$93,396
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Piętro 20/67
Ten nowy apartament znajduje się na 20 piętrze nowego unikalnego projektu w Pattaya. Grand S…
$107,628
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 22
Na sprzedaż znajduje się w pełni umeblowane studio w Jomtien Plaza Condotel na 22. piętrze z…
$184,569
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 24/49
Sea Spire Jomtien - szczyt elegancji na brzegu morza Spire Jomtien - to unikalny luksusowy p…
$212,366
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
Piętro 7/50
"Ponad 360 °" Nowy dominujący w sercu Pattaya. Przedstawiamy Państwu zupełnie nowy projekt h…
$132,979
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Kawalerka 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Piętro 7/8
A luxury apartment complex in the prestigious well-maintained Jomtien area in Pattaya with i…
$62,767
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Parametry nieruchomości w Na Chom Thian, Tajlandia

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