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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Na Chom Thian, Tajlandia

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mieszkania
658
domy
75
733 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
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Mieszkanie 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/7
Kompleks Premium na pierwszej linii brzegowej w Bang Amphur!Panora Estuaria jest gotowy komp…
$233,672
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Mieszkanie 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
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Mieszkanie 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/7
Mieszkańcy z zakwaterowaniem po 50% płatności!Rzadka oferta dla tych, którzy szukają nieruch…
$233,812
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
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Mieszkanie 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/7
Pierwsza linia brzegowa Pattaya z możliwością osiedlenia się teraz!Ready-made nieruchomości …
$257,380
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/8
Studio w DREAM w Pratamnak w atrakcyjnej cenie!Przydział od właściciela!Wspaniała okazja, ab…
$50,015
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/8
Resale od właściciela w premium projektu na Jomtien - Obcy Kontyngent!Ulubione warunki spłat…
$98,251
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Na Chom Thian, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/7
Jeden z najrzadszych formatów nieruchomości w Pattaya!Istnieje coraz mniej wolnych działek n…
$599,999
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Na Chom Thian, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 4/7
Podczas gdy niektórzy czekają na zakończenie budowy, inni mogą obudzić się jutro nad morzem!…
$623,003
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/8
Nieruchomości w Pratamnak - przydział od właściciela do DREAM!Szukasz pierwszej nieruchomośc…
$50,015
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Na Chom Thian, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/7
Ready- wykonane apartamenty - bez czekania na budowę i z wygodnym systemem płatności!Kupując…
$223,032
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Na Chom Thian, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Na Chom Thian, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 4/7
Nie każdy apartament w pobliżu morza jest na pierwszej linii. I nie każdy może być przeniesi…
$688,885
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 9/67
Resale od właściciela w jednym z największych projektów w Pattaya!2-pokojowe mieszkanie 41 m…
$154,592
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Agencja
DDA Real Estate
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Amazon Residence Jedna sypialnia na sprzedaż w JomtienTen jednopokojowy apartament znajduje …
$54,198
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
La Santir Condominium 1 Sypialnia w JomtienTen jasny 1 sypialnia oferuje efektywne wykorzyst…
$52,649
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Bed Condo na sprzedaż w Jomtien Beach Condominium w PattayaTo 1 pokojowe mieszkanie w Jomt…
$81,263
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Marina wielorybów 1 Sypialnia na sprzedaż - Ten 1- sypialnia, 1- apartament łazienka znajduj…
$181,316
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Agencja
PLC Real Estate
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Mieszkanie 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 5/8
Siam Oriental Tropical Garden to kompleks mieszkalny położony w popularnej okolicy na Pratam…
$155,661
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Supalai Mare Pattaya Condo na sprzedaż W pełni umeblowane Condo na sprzedaż w Supalai Mare P…
$53,186
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Agencja
PLC Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 24/31
Base Central Pattaya Condominium
$369,138
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Luksusowy 1- Sypialnia Sea View Condo na sprzedaż w La Santir Condominium - Jomtien, Pattaya…
$63,489
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PLC Real Estate
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Dom 4 pokoi w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Luksusowy basen Villa 4 Sypialnie na sprzedaż w JomtienLuksusowy basen willa na sprzedaż w J…
$1,00M
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Embassy Life - Redefiniowanie luksusowego życia przy plaży JomtienWznosząc się z wdziękiem n…
$311,588
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Kawalerka w Na Chom Thian, Tajlandia
Kawalerka
Na Chom Thian, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6/8
Somphong Condotel- condominium znajduje się w Jomtien, zaledwie 150 metrów od morza. Składa …
Cena na zgłoszenie
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Embassy Life - Luksusowe schody z plaży JomtienWznosząc się majestatycznie wzdłuż Jomtien 2n…
$180,590
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International Property Alerts
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Pattaya Hill Resort 2 Sypialnia na sprzedaż Pratumnak Hill PattayaPratumnak Hill Pattaya ofe…
$117,377
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Agencja
PLC Real Estate
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Dom 4 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Nowa 2-Storey Pool Villa na sprzedaż - Jomtien Beachside Ta markowa 2-piętrowa willa baseno…
$709,217
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Agencja
PLC Real Estate
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Mieszkanie w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie
Pattaya City, Tajlandia
51 m2 2-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze znajduje się w samym sercu Jomtien w nowym p…
$181,067
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International real estate agency Habita
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Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Tylko jedna nowa willa w sercu Pattayi! Nie przegap szansy posiadania rzadkiego luksusu w je…
$550,040
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 3 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Piętro 20/32
Riviera California to ekskluzywny 32- piętrowy wieżowiec przeznaczony dla tych, którzy cenią…
$1,05M
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
1 Sypialnia Condo na sprzedaż w Jomtien Pattaya w Widok Talay 1To 1 pokojowe mieszkanie w Vi…
$134,928
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Grande Karaiby Kondominium na sprzedaż w Pattaya JomtienTen stylowy apartament znajduje się …
$72,064
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Agencja
PLC Real Estate
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Parametry nieruchomości w Na Chom Thian, Tajlandia

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