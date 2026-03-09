Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Hua Hin District
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Hua Hin District, Tajlandia

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Hua Hin, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Hua Hin, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 25/31
Nowy premium condominium VEHHHA Hua Hin jest najwyższym wieżowiec mieszkalny z 100% widokiem…
$97,032
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Hua Hin District, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się