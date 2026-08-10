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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hua Hin, Tajlandia

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domy
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7 obiektów total found
Dom w Hua Hin, Tajlandia
Dom
Hua Hin, Tajlandia
$238,749
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie w Hua Hin, Tajlandia
Mieszkanie
Hua Hin, Tajlandia
Doświadcz doskonałej mieszanki komfortu i luksusu w tym oszałamiającym 1-pokojowe mieszkanie…
$71,814
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Dom 3 pokoi w Hua Hin, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Hua Hin, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Emerald Valley Hua Hin - odkryte prawdziwe klejnoty.Powierzchnia: 480 metrów kwadratowychPow…
$289,139
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Dom 3 pokoi w Hua Hin, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Hua Hin, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Emerald Valley Hua Hin - odkryte prawdziwe klejnoty.Powierzchnia: 400 metrów kwadratowychPow…
$168,539
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Willa w Hua Hin, Tajlandia
Willa
Hua Hin, Tajlandia
$1,497
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 3 pokoi w Hua Hin, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Hua Hin, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Emerald Valley Hua Hin - odkryte prawdziwe klejnoty.Powierzchnia: 320 metrów kwadratowychPow…
$147,434
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Mieszkanie 2 pokoi w Hua Hin, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Hua Hin, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 25 m²
Liczba kondygnacji 8
Nowy kompleks mieszkaniowy z apartamentami pod klucz w Nong Kai, Hua Hin, Prachuap Khiri Kha…
$40,088
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Parametry nieruchomości w Hua Hin, Tajlandia

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