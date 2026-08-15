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Hotele na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya City
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4 obiekty total found
Hotel w Pattaya City, Tajlandia
Hotel
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Piętro 2/2
Wyjątkowa okazja dla inwestorów. Na sprzeda? budynek 19 apartamentów z dost? pnymi dochodami…
$2,45M
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3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km. w Pattaya City, Tajlandia
3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km.
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 84
Liczba kondygnacji 5
3-gwiazdkowy hotel na sprzedaż, 84 pokoje, w pobliżu centrum handlowego Central Pattaya Mall…
$6,77M
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Hotel w Na Kluea, Tajlandia
Hotel
Na Kluea, Tajlandia
Pokoje 264
Liczba kondygnacji 18
Oferujemy 264-pokojowy hotel na sprzedaż obok Pattaya Seaview w każdym pokoju.Położony na dz…
$44,00M
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Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel, 326 pokoi, w pobliżu molo Bali Hai, Pattaya, Chonburi, Tajlandia, ty w Pattaya City, Tajlandia
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel, 326 pokoi, w pobliżu molo Bali Hai, Pattaya, Chonburi, Tajlandia, ty
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 326
Liczba kondygnacji 7
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy hotel, 326 pokoi, w pobliżu molo Bali Hai, Pattaya, Chonburi, Tajla…
$26,43M
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Typy nieruchomości w Chon Buri.

nieruchomości komercyjne
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