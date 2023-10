Chatuchak Subdistrict, Tajlandia

od €114,469

Poddaj się: 2024

LINIA VIBE — 33-piętrowy kompleks położony w dzielnicy Chompon, Chatuchak, Bangkok. Budowa została ukończona w 2023 r. Kompleks prezentuje całą gamę usług premium. Infrastruktura: - basen - telewizja kablowa - ogród - siłownia - miejsce do grillowania - całodobowe bezpieczeństwo - Wi-Fi - parking kryty Dzielnica Chatuchak znajduje się w północnym Bangkoku. To dość ciche miejsce, w którym jest dużo zieleni. W tym obszarze znajdują się trzy duże parki stolicy. Okolica będzie pasować do tych, którzy chcą mieszkać w cichym miejscu, ale jednocześnie będą mogli szybko dostać się metrem do głównej rozrywki miasta. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy bezpłatny wybór najlepszych obiektów w Tajlandii dla Twojego budżetu i życzeń!