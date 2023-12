Bang Khae Nuea Subdistrict, Tajlandia

od €50,762

56 m² 1

Poddaj się: 2023

Muve Bangna to luksusowy obiekt mieszkalny położony w samym sercu Bang Na w Bangkoku. Obiekt obejmuje 464 jednostki designerskich apartamentów na 8 piętrach. Jest też teren krajobrazowy z ogrodami. W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. Instytucje, szkoły! Obszar ten stanowi lekką drogę do wschodniego wybrzeża do obszarów przemysłowych i miejsc we wschodniej Tajlandii, takich jak Pattaya i Chonburi. Jego lokalizacja w pobliżu nowego międzynarodowego lotniska Suvarnabhumi stymuluje dalszy rozwój i rozwój. ŁATWY: - Sala konferencyjna - pralnia - Lobby w budynku - Obszar rekreacji - Własna siłownia - Nadzór wideo 24/7 - Bezpieczeństwo - Plac zabaw - Basen dla dzieci - Wspólny ogród - Parking Zadzwoń do nas, a z przyjemnością pomożemy Ci w zakupie nieruchomości w Tajlandii w przystępnej cenie!