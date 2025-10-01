Bungalow na sprzedaż w Walencja, Hiszpania

Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Bungalow w Calp, Hiszpania
Bungalow
Calp, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 43 m²
$146,701
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
W jednym z najbardziej atrakcyjnych enklaw na południu Costa Blanca jest ten nowy kompleks m…
$264,063
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 89 m²
Położony w Pilar de la Horadada, w prowincji Alicante, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny o…
$304,552
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w El Raso, Guardamar del Segura. Projekt obejm…
$305,139
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
W tym kompleksie, będzie można zbudować wymarzony dom zaledwie kilka minut od niektórych z n…
$445,855
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Ontdek het exastische nieuwbouwproject in de populaire wijk Torre de la Horadada, op slechts…
$439,987
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Bungalow w Algorfa, Hiszpania
Bungalow
Algorfa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 96 m²
Położony w prestiżowym kurorcie La Finca w południowej części Costa Blanca, te dwa kompleksy…
$390,813
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
$293,686
Zostaw prośbę
Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
Przedstawiamy Państwu nowy kompleks w Torrevieja, zaledwie 700 metrów od plaży La Mata. Ten …
$334,479
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Bungalow w Rojales, Hiszpania
Bungalow
Rojales, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Te luksusowe apartamenty, znajdujące się w prestiżowym kompleksie z basenem, są uosobieniem …
$526,951
Zostaw prośbę
Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 151 m²
Nowe bungalowy z widokiem na morze w La Mata, TorreviejaUprzywilejowana lokalizacja 300 metr…
$727,639
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Odkryj nowy kompleks luksusowych apartamentów w Pilar de la Horadada, jednym z najbardziej a…
$492,799
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Odkryj ten nowy kompleks mieszkalny położony w Finestrat, uprzywilejowanej lokalizacji w dzi…
$498,785
Zostaw prośbę
Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Kompleks obejmuje 144 luksusowe apartamenty z przestronnymi tarasami. Te 144 domy są rozprow…
$386,118
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny w Pilar de la Horadada stanowi nową definicję nowoczesne…
$464,633
Zostaw prośbę
Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 65 m²
Przedstawiamy Państwu nowy kompleks w Torrevieja, zaledwie 700 metrów od plaży La Mata. Ten …
$352,083
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 81 m²
Ten ekskluzywny kompleks butikowy położony jest w cichej dzielnicy mieszkalnej na południu C…
$421,326
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Nowe domy w Pilar de la Horadada z prywatnym basenemNowoczesne domy w pobliżu plażyOdkryj te…
$383,653
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Nowe bungalowy z solarium lub ogrodem w Pilar de la HoradadaNowoczesny kompleks mieszkalny n…
$334,479
Zostaw prośbę
Bungalow w Algorfa, Hiszpania
Bungalow
Algorfa, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Nowe bungalowy w La Finca Golf, Algorfa - luksus i przyroda na Costa Blancaekskluzywny kompl…
$390,813
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Nowy kompleks bungalow, położony w uprzywilejowanej lokalizacji w centrum Pilar de la Horada…
$305,022
Zostaw prośbę
Bungalow w Finestrat, Hiszpania
Bungalow
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Odkryj ten nowy kompleks mieszkalny położony w Finestrat, uprzywilejowanej lokalizacji w dzi…
$498,785
Zostaw prośbę
Bungalow w Guardamar del Segura, Hiszpania
Bungalow
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 103 m²
Nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w El Raso, Guardamar del Segura. Projekt obejm…
$288,708
Zostaw prośbę
Bungalow 3 pokoi w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Bungalow 3 pokoi
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/2
$349,890
Zostaw prośbę
Bungalow w Orihuela, Hiszpania
Bungalow
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
$381,424
Zostaw prośbę
Bungalow w Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Bungalow
Urbanizacion Dona Pepa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Wyjątkowy kompleks mieszkalny oferuje nowoczesny i funkcjonalny styl życia w samym sercu Lo …
$345,042
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 109 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny nowej budowy znajduje się w jednym z najbardziej prestiż…
$450,667
Zostaw prośbę
Bungalow w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Bungalow
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Położony w centrum miasta i w pobliżu najlepszych plaż w Costa Blanca, te apartamenty oferuj…
$374,382
Zostaw prośbę
Bungalow w Jacarilla, Hiszpania
Bungalow
Jacarilla, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 94 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Hacarilla, Alicante, składa się z 37 apartamentów z 2 i 3 s…
$186,017
Zostaw prośbę
Bungalow w San Miguel de Salinas, Hiszpania
Bungalow
San Miguel de Salinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Położony zaledwie rzut kamieniem od centrum San Miguel de Salinas, ten nowy kompleks mieszka…
$280,493
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Walencja, Hiszpania

