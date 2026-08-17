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Wille na sprzedaż w Upper Emporda, Hiszpania

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10 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Peralada, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Peralada, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Discover this spectacular newly built Villa located on the exclusive Peralada golf course in…
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Agencja
Scat Realty
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Willa w Navata, Hiszpania
Willa
Navata, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 330 m²
Masia na terenie słynnych pól golfowych w prowincji Girona w pobliżu miasta Navata. To piękn…
$871,433
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Willa w Torroella de Fluvia, Hiszpania
Willa
Torroella de Fluvia, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Dom w Torrey de Fluvia w prowincji Girona. Powierzchnia 600 metrów kwadratowych na terytoriu…
$987,624
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Willa w Camallera, Hiszpania
Willa
Camallera, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 450 m²
Średniowieczny mazyasz w mieście Południa w prowincji Girona. Masia w doskonałej kondycji o …
$1,39M
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Willa w Peralada, Hiszpania
Willa
Peralada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 267 m²
Na sprzeda? piêkny dom na terenie prestiżowego zamkniętego miasteczka, dwa pi? tra, 267 m kw…
$1,10M
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Willa w Castello dEmpuries, Hiszpania
Willa
Castello dEmpuries, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 475 m²
Willa w stylu Art Nouveau z nadmuchiwanymi magazynami projektowymi na jednym z kanałów miast…
$3,20M
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Willa w Peralada, Hiszpania
Willa
Peralada, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 958 m²
Dom w mieście Perelada w prowincji Girona. Położony w pobliżu słynnych pól golfowych. Powier…
$4,01M
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Willa w Torroella de Fluvia, Hiszpania
Willa
Torroella de Fluvia, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Dom w miejscowości Torrea de Fluvia w prowincji Girona został zbudowany w 2005 roku w tradyc…
$812,176
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Willa w Llado, Hiszpania
Willa
Llado, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 658 m²
Masia w pięknym regionie Alt Empordà prowincji Girona. Powierzchnia 658 metrów kwadratowych …
$987,624
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Willa w Castello dEmpuries, Hiszpania
Willa
Castello dEmpuries, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 546 m²
Willa na jednym z kanałów Empuriabrava. Odległość od centrum Barcelony wynosi 140 km, odległ…
$2,31M
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Parametry nieruchomości w Upper Emporda, Hiszpania

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