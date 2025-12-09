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Dzielnica mieszkaniowa Villas Sirocco

Ricmar, Hiszpania
od
$3,87M
;
20
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ID: 38992
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 788516494
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Miasto
    Marbella
  • Wioska
    Ricmar
  • Adres
    Paseo de Alemania

O kompleksie

Przeniesienie
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This stunning villa offers an unparalleled blend of modern elegance and Mediterranean charm, perfectly situated in one of the most sought-after areas of the Costa del Sol. This exclusive project is more than just a collection of luxury homes—it’s a lifestyle. Each villa is designed to offer its owners a private oasis while being close to all Marbella offers. Whether you’re seeking a family residence, a holiday retreat, or a smart investment, these villas represent the pinnacle of modern living on the Costa del Sol. Climate Control: Air Conditioning, Central Heating, Underfloor Heating, Underfloor Heating in Bathrooms. Condition: Brand New. Features: Bar, Double Glazing, Gym, Lift, Private Terrace, Sauna, Solarium, Basement, Ceiling Heating System. Setting: Close to Sea. Security: 24 Hour Security, Alarm System, Surveillance Cameras. Views: Garden, Mountain, Panoramic, Pool, Sea Views, Street, Urban.

Lokalizacja na mapie

Ricmar, Hiszpania
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Dzielnica mieszkaniowa Villas Sirocco
Ricmar, Hiszpania
od
$3,87M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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