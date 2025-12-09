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Dzielnica mieszkaniowa Villa Azahar Real

Benahavis, Hiszpania
od
$4,27M
;
3
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ID: 39354
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1550743473
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol
  • Wioska
    Benahavis
  • Adres
    Calle Lago Saimaa

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Benahavis, Hiszpania

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Dzielnica mieszkaniowa Villa Azahar Real
Benahavis, Hiszpania
od
$4,27M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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