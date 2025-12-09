Dzielnica mieszkaniowa Villa Azahar Real

Benahavis, Hiszpania

Są nieruchomości, które proszą cię o kompromis. To nie jest jeden z nich. W strzeżonej enklawie El Herrojo w La Quinta, jest to dom, który został zaprojektowany z założenia, że już widziałeś wszystko inne. Architektura podejmuje osobliwą decyzję i zobowiązuje się do niej w pełni: odsłonięte…