  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów z ogrodem w la Marina Baixa, Hiszpania

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Long-term rental Benidorm, Finestrat ✔️ Detached 2-bedroom villa 90 m² living area Recently…
$2,327
za miesiąc
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z Taras
z Widok na góry