Długoterminowy wynajem mieszkań i apartamentów z tarasem w lAlacanti, Hiszpania

1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Exclusive apartment in a residential complex located in San Juan Beach, with a parking space…
$2,534
za miesiąc
Parametry nieruchomości w lAlacanti, Hiszpania

z garażem
z Ogród