Domy na sprzedaż w Estacion de Cartama, Hiszpania

9 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Cartama, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Cartama, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
For sale a magnifficent country house! Just 1,5 km from the city center. Start the descripti…
$402,254
Dom 3 pokoi w Cartama, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Cartama, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Semi-Detached House, Estacion de Cartama, Costa del Sol.3 Bedrooms, 3 Bathrooms, Built 135 m…
$474,212
Dom 3 pokoi w Cartama, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Cartama, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
A fabulous opportunity to find a lovely finca with amazing views located in Cártama but also…
$407,501
Dom 3 pokoi w Cartama, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Cartama, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Semi-Detached House, Estacion de Cartama, Costa del Sol.3 Bedrooms, 3 Bathrooms, Built 135 m…
$474,212
Dom 3 pokoi w Cartama, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Cartama, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Położony w popularnym mieście Estacion de Cartama. Miasto ma mnóstwo sklepów i supermarketu.…
$474,212
Dom 5 pokojów w Cartama, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Cartama, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 183 m²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, sypialnie śródlądowe Malaga5, 4 łazienki, wybudowany 1…
$497,630
Dom 4 pokoi w Cartama, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Cartama, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 151 m²
Large 4 bedroom house in CartamaSituated in the centre of Cartama and all its amenities on i…
$408,084
Dom 5 pokojów w Cartama, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Cartama, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 183 m²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, Inland Malaga5 Bedrooms, 4 Bathrooms, Built 183 m², Ga…
$497,630
Dom 5 pokojów w Cartama, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Cartama, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 183 m²
Finca - Cortijo, Estacion de Cartama, Inland Malaga5 Bedrooms, 4 Bathrooms, Built 183 m², Ga…
$497,630
