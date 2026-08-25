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Wille nad morzem na sprzedaż w Campo de Gibraltar, Hiszpania

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San Roque
17
Tarifa
8
Willa Usuwać
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4 obiekty total found
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 041 m²
Villa Noon: design cutting- edge, zrównoważony luksus i uprzywilejowane ustawienie w La Rese…
$14,80M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Willa 7 pokojów w San Roque, Hiszpania
Willa 7 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze i Pole Golfowe oraz Zerowym Zużyciem Energii w Sotogrande Ta inwes…
$11,41M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Villa HALO to wyjątkowa luksusowa willa w La Reserva de Sotogrande, jednej z najbardziej eks…
$11,16M
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Parametry nieruchomości w Campo de Gibraltar, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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