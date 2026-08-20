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Wille na sprzedaż w Baix Llobregat, Hiszpania

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Castelldefels
12
Gava
3
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17 obiektów total found
Willa 7 pokojów w Castelldefels, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Castelldefels, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 331 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami oraz Widokiem na Morze, Blisko Plaży w Barcelonie Nowo wy…
$2,67M
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Willa w Sant Just Desvern, Hiszpania
Willa
Sant Just Desvern, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 284 m²
Znajduje się w Sant Just Desvern. Odległość od centrum Barcelony wynosi 20 minut jazdy.Powie…
$1,58M
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Willa w Martorell, Hiszpania
Willa
Martorell, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 460 m²
Dom w mieście Martorel w prowincji Barcelona. Powierzchnia całkowita wynosi 460 metrów kwadr…
$936,890
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa w Gava, Hiszpania
Willa
Gava, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Nowoczesny dom w drugiej linii morza w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centru…
$3,37M
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Willa w Gava, Hiszpania
Willa
Gava, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 362 m²
Dom z panoramicznym widokiem na morze i miasto w mieście Gava. Odległość od centrum Barcelon…
$1,39M
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Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 642 m²
Dom w klasycznym stylu w obszarze La Pineda Castelldefels na Costa Garraf. Powierzchnia 642 …
$5,52M
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TekceTekce
Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 740 m²
Dom z widokiem na morze w nowoczesnym stylu w Beyamar obszarze Castelldefels na Costa Garraf…
$4,53M
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Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 388 m²
Dom kilka minut spacerem od morza w Playa obszarze miasta Castelldefels na Costa Garraf. Łąc…
$2,50M
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Willa w Gava, Hiszpania
Willa
Gava, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 535 m²
Nowoczesny dom w drugiej linii morza w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centru…
$2,96M
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Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Dom w Castelldefels, dystrykt Beyamar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległoś…
$1,62M
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Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 312 m²
Dom w urbanizacji miasta Beyamar Castelldefels. Dom został zbudowany w 1993 roku i całkowici…
$1,98M
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Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 788 m²
Dom w Castelldefels, dystrykt Montmar. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległoś…
$3,83M
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Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
Całkowicie nowy dom w końcowej fazie budowy na Costa Garraf z panoramicznym widokiem na morz…
$3,08M
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Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Dom w dzielnicy Montmar Castelldefels. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległoś…
$1,50M
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Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 288 m²
Dom w okolicy Luminetes nad morzem w mieście Castelldefels. Całkowita powierzchnia domu wyno…
$1,45M
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Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 368 m²
Nowoczesny dom w mieście Castelldefels z widokiem na morze, dzielnicy Montmar. Odległość od …
$1,62M
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Willa w Castelldefels, Hiszpania
Willa
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 248 m²
Dom w Castelldefels, dystrykt La Pineda. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległ…
$1,92M
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Parametry nieruchomości w Baix Llobregat, Hiszpania

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