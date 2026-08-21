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Wille nad morzem na sprzedaż w Altea, Hiszpania

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10 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, ogrodem, dużymi tarasami i niesamowity…
$1,91M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 286 m²
Piętro 3/3
Willa z Widokiem na Ocean w Pobliżu Plaży i Pól Golfowych w Altea Usytuowana w urokliwym mia…
$2,04M
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Willa w Altea, Hiszpania
Willa
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
3 sypialnie, 5 łazienkiPowierzchnia wybudowana: 560 m2Powierzchnia użytkowa: 373 m2Wielkość …
$1,98M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 470 m²
Dom zaprojektowany z myślą o dzieleniu się, przytulny i jasny, w jednej z najbardziej eksklu…
$2,60M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 530 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna, luksusowa willa superior z dużymi tarasami i imponującym widokiem na morze, poł…
$2,45M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 405 m²
Liczba kondygnacji 3
Wspaniała willa z prywatnym basenem. duży ogród, duże tarasy położone w strefie premium z ni…
$3,11M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 512 m²
Spektakularna willa z zachwycającym widokiem na morze, prywatnym basenem i słonecznym tarase…
$2,53M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 9 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 1
Duża, umeblowana willa Keyready z niesamowitym panoramicznym widokiem na morze i basenem w p…
$1,31M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Altea, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Altea, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 236 m²
Willa o podwyższonym standardzie z prywatnym basenem, ogrodem, dużymi tarasami i niesamowity…
$1,89M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Altea, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa typu superior o nowoczesnym wystroju, basenem bez krawędzi i niesamowitym …
$2,13M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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