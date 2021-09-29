Wioska domków Negorod Toksovo

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Czas na właściwe decyzje! Kup działkę w FACT z dodatkową korzyścią w ratach bez odsetek za pierwszy rok! Malownicze obszary w ratach od właściciela. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń!
Gospodarstwa domowe i obiekty krajobrazowe w Negorod Toksovo są wykonane w jednym stylu inspirowane architekturą Danii. Projekt jest zatem holistycznym i harmonijnym środowiskiem - połączeniem minimalizmu, funkcjonalności i elegancji europejskiej.
→ Ulepszone obszary od 10 akrów z wejściem do każdego z nich 15 kW, główny gazociąg (komunikacja podziemna) → Grupa wejścia z punktem kontrolnym, zamknięty i strzeżony obwód → Przemyślana jest również uliczna i drogowa sieć dla komfortowego ruchu: asfaltowe drogi z podziemnym drenażem, chodniki i ścieżka rowerowa, oświetlenie nocne jest realizowane → Park leśny przylegający do masywu będzie miejscem relaksujących spacerów. → Istnieje możliwość zakupu gotowego domu
Lokalizacja
20 minut do Ring Road i MEGA Parnassus na autostradzie Novopriozerskoe, mniej niż godzinę do północnej dzielnicy miasta. W pobliżu kurortu Okhta Park, kompleks North Slope, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. W Tokio - sklepy, restauracje, kluby sportowe i dziecięce, szkoły i przedszkola.
Warunki zakupu 100% płatności i hipoteka od 6% → Instalacja bez odsetek od właściciela → Przydatny handel, szybki wykup nieruchomości
Gwarancja: → Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty → Projekt jest realizowany przez FACT. → Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny
Zadzwoń do mnie, może online. Sekcja 107. Numer katastralny 1: 47: 07: 0154001: 0241
Lokalizacja na mapie
Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
