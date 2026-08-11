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Kup mieszkanie w Madera, Portugalia

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Funchal
59
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62 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
T2 typologia apartament na 5 piętrze.UPTOWN 117 to budynek z nowoczesną architekturą i dekor…
$461,850
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Projekt Edificio Major znajduje się w historycznej dzielnicy Funchal.Budynek z architekturą …
$577,312
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Mieszkanie 1 pokój w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Funchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 71 m²
Nieruchomość znajduje się w pobliżu centrum Funchal, jest to nie tylko uprzywilejowana lokal…
$259,790
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Apartament 2 sypialnie o powierzchni 107 m2, z dużym balkonem i unikalnym widokiem na ocean,…
$404,118
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 215 m²
Ten apartament z trzema sypialniami jest częścią wspaniałego luksusowego kompleksu położoneg…
$1,68M
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Mieszkanie 1 pokój w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Funchal, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 98 m²
Savoy Residence Budapest 124; Izular jest nowym projektem w sercu Funchal, piękne miasto z w…
$663,909
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
Apartament 2 salsa na 2. piętrze w budynku ETHEREAL, bardzo przestronne dla swojego typu.ETH…
$404,118
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Mieszkanie 5 pokojów w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 5 pokojów
Funchal, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 266 m²
Zamknięte kondominium znajduje się w jednym z najlepszych obszarów mieszkalnych Funchal, w o…
$865,968
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 255 m²
Madera Palace Residences, ekskluzywne luksusowe kondominium, to oaza znajduje się tuż przy E…
$785,144
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 246 m²
Apartament 3 sypialnie, 4 łazienki, garaż na 3 samochody i ogromny taras 154 m w nowym luksu…
$623,497
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Mieszkanie 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 256 m²
Duży 4-pokojowy apartament o powierzchni 256 m2, całkowicie odnowiony, położony na przedosta…
$750,505
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Przestronny apartament o powierzchni 107 m2 z 2 sypialniami i balkonem o powierzchni 6 m2 w …
$577,312
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 191 m²
Savoy Residence Budapest 124; Izular jest nowym projektem w sercu Funchal, piękne miasto z w…
$1,27M
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 172 m²
przestronny apartament z 3 sypialniami w nowo wybudowanym kompleksie falistym, składający si…
$490,715
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 128 m²
Apartament 2 salsa na 2. piętrze w budynku ETHEREAL, bardzo przestronne dla swojego typu.ETH…
$404,118
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 245 m²
Fantastyczne mieszkanie, po prostu zbudowany, z dużymi wnętrzami, w budynku wzamknięte miesz…
$808,237
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 205 m²
São Lucas jest najnowszym luksusowym kompleksem na Maderze. Znajduje się w Funchal, nad morz…
$669,682
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 202 m²
Doskonałe mieszkanie typologia T3 w sercu Funchal.Lokalizacja - w budynku nad centrum handlo…
$733,186
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 118 m²
2 pokojowe mieszkanie w nowym nowoczesnym budynku Atrium Piornalis w San Martinho, Funchal.L…
$381,026
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Mieszkanie w Santa Cruz, Portugalia
Mieszkanie
Santa Cruz, Portugalia
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$324,228
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
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Mieszkanie 4 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 4 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 256 m²
Condominium, składające się tylko z 6 części, zwanych "Vila Guida", obok pokładu obserwacyjn…
$802,464
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Savoy Residence Budapest 124; Izular jest nowym projektem w sercu Funchal, piękne miasto z w…
$1,50M
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Apartament   znajduje się na najwyższym piętrze w budynku położonym w uprzywilejowanym kompl…
$456,076
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 156 m²
3 pokojowe mieszkanie z doskonałym balkonem 10.95 m2 na 2. piętrze w nowym kompleksie Miejsc…
$577,312
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Mieszkanie w Funchal, Portugalia
Mieszkanie
Funchal, Portugalia
Powierzchnia 3 094 m²
Kompleks w centrum Funchal, położony w centrum handlowym La Vie z nowoczesną architekturą, s…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 238 m²
Ten apartament z trzema sypialniami jest częścią wspaniałego luksusowego kompleksu położoneg…
$1,80M
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Ten dwupokojowy apartament jest częścią wspaniałego luksusowego kompleksu położonego na Made…
$1,28M
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Mieszkanie 2 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 2 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
Элегантный архитектурный дизайн в сочетании со строгим качеством строительства. Инвестиро…
$401,883
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Mieszkanie 1 pokój w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 1 pokój
Funchal, Portugalia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piękny apartament z jedną sypialnią znajduje się w wyjątkowym kompleksie w San Martinho na M…
$505,431
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Mieszkanie 3 pokoi w Funchal, Portugalia
Mieszkanie 3 pokoi
Funchal, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Na sprzedaż apartament z 3 sypialniami w centrum Funchal, położony w budynku w centrum handl…
$755,242
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Typy nieruchomości w Madera.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Madera, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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