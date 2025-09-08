Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Portugalia
  3. Lisbon
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Taras

Domy z tarasem na sprzedaż w Lisbon, Portugalia

Cascais
36
Oeiras
16
Sintra
4
Torres Vedras
3
Pokaż więcej
33 obiekty total found
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 264 m²
Brazil Residence to wyjątkowy projekt, który łączy w sobie wyrafinowanie luksusowych nieruch…
$2,58M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Belem, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Belem, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Nowe mieszkanie 3 sypialnie   w kompleksie mieszkaniowym   Bel é m Riverside Complex znajduj…
$1,35M
Zostaw prośbę
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 275 m²
Nowa dolina Penha Longa   kondominium składa się z 11 willi, z których każda ma powierzchnię…
$1,23M
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Willa w Lourinha, Portugalia
Willa
Lourinha, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Willa z widokiem na morze w pobliżu Praia da Araya Branca, Lorinha. W   Kondominium z basene…
$620,802
Zostaw prośbę
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 337 m²
Projekt na oceanie z widokiem na front jest luksusowym kondominium Villa Maria Pia Wybudowan…
$761,361
Zostaw prośbę
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Dwupiętrowy nowoczesny dom z ogromnymi balkonami, z których oszałamiający   otwiera się na o…
$1,63M
Zostaw prośbę
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 400 m²
Kondominium   położony w pobliżu oceanu, dworzec kolejowy, St Julian & # 39; s Szkoła i nowy…
$3,02M
Zostaw prośbę
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 341 m²
Castelhana Residences to nowy kompleks składający się z   z 6 willi i nbsp; najwyższej jakoś…
$1,25M
Zostaw prośbę
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 416 m²
Nowoczesna wioska z ogrodem i basenem w nowym kompleksie w wyłącznej okolicy Cobre.Kompleks …
$1,64M
Zostaw prośbę
Willa w Alcantara, Portugalia
Willa
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Nowa willa z 3 sypialniami z tarasem w zamkniętym domu z 9 willami. Kondominium znajduje się…
$1,29M
Zostaw prośbę
Bliźniak 2 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 2 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 2
Powierzchnia 186 m²
Dwupoziomowy apartament z sypialniami 2, o powierzchni 146,7 m2, balkonem o powierzchni 7,1 …
$848,625
Zostaw prośbę
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 360 m²
Willa znajduje się w okolicy kurortu Cascais, w parku naturalnym Sintra Cascais, z widokiem …
$2,17M
Zostaw prośbę
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
Elegancki dom z trzema sypialniami w jednym z najbardziej spokojnych miejsc Estoril, zaledwi…
$1,52M
Zostaw prośbę
Willa w Sintra, Portugalia
Willa
Sintra, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 187 m²
Quinta da Azenha, położona w Rio de Mouro, coraz bardziej popularnej dzielnicy, łączy   ziel…
$808,214
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Torre S ã o Rafael   znajduje się w   wschodnia Lizbona, Parque das Na ç i otilde; es, który…
$1,28M
Zostaw prośbę
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 395 m²
Nowoczesny dom, przestronny salon, 3 luksusowe sypialnie, w pełni wyposażona kuchnia.Wyjdź n…
$2,33M
Zostaw prośbę
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 225 m²
Willa z 3 sypialniami, 225 m2, nowy, z 3 miejscami parkingowymi, tarasy o łącznej powierzchn…
$3,63M
Zostaw prośbę
Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 227 m²
Willa 4 Triplex - Sypialnia o powierzchni 227 m ², z miejscami parkingowymi 4, balkonami 2 i…
$1,87M
Zostaw prośbę
Willa w Alcantara, Portugalia
Willa
Alcantara, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 292 m²
Dom z 5 sypialniami, nowy, 292 m2 ( całkowita powierzchnia ), z   działka o powierzchni 102 …
$2,85M
Zostaw prośbę
Bliźniak 1 pokój w Marvila, Portugalia
Bliźniak 1 pokój
Marvila, Portugalia
Sypialnie 1
Powierzchnia 99 m²
Tratwa - dupleks z sypialnią 1, 99 mkw. z parkingiem i tarasem o powierzchni 5 mkw., w nowym…
$606,746
Zostaw prośbę
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 282 m²
Willa z 4 sypialniami, o łącznej powierzchni 282 m2, nowa z ogrodem, prywatnym basenem i 3 m…
$2,40M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Belem, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Belem, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 238 m²
Przestronny, dwukondygnacyjny apartament o powierzchni 238 m2 z ogromnym tarasem i zapierają…
$1,35M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Lizbona, Portugalia
Bliźniak 3 pokoi
Lizbona, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Apartament jest na sprzedaż całkowicie odnowiony i wyposażony, pod klucz.. Zakończ wysoką ja…
$878,494
Zostaw prośbę
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 5
Powierzchnia 257 m²
Nowoczesny jasny i nbsp; dom z przestronnymi balkonami i tarasem ze wspaniałymi krajobrazami…
$2,58M
Zostaw prośbę
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 261 m²
Dom z 3 sypialniami, o powierzchni 213 metrów kwadratowych, 3 piętra, z tarasem na dachu z p…
$2,34M
Zostaw prośbę
Willa w Cascais, Portugalia
Willa
Cascais, Portugalia
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Nowa willa duplex z 3 sypialniami, o łącznej powierzchni 176 m kw., z ogrodem i prywatnym ba…
$2,11M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sintra, Portugalia
Dom 3 pokoi
Sintra, Portugalia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 288 m²
Przestronny i elegancki dom z 3 łazienkami w prywatnym apartamencie w Albarraque. Posiada du…
$1,17M
Zostaw prośbę
Willa w Sao Domingos de Rana, Portugalia
Willa
Sao Domingos de Rana, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Oddzielna willa w budowie z nowoczesnymi liniami, położona na działce o powierzchni 317 m2, …
$1,02M
Zostaw prośbę
Willa w Alcabideche, Portugalia
Willa
Alcabideche, Portugalia
Sypialnie 3
Doskonała willa w nowoczesnym stylu, z ogrodem i basenem, znajduje się w dzielnicy mieszkaln…
$1,87M
Zostaw prośbę
Willa w Oeiras, Portugalia
Willa
Oeiras, Portugalia
Sypialnie 4
Powierzchnia 185 m²
Willa z 4 sypialniami, nowy, 185 m2, całkowita powierzchnia zewnętrzna 256 m2, taras 62 m2 i…
$1,59M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Lisbon.

wille
rezydencje
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Lisbon, Portugalia

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się